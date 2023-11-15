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обновлено 16:32

Врожденный порок сердца впервые выявили у 55-летней жительницы Удмуртии

В Удмуртии врачи впервые выявили врожденный порок сердца у 55-летней женщины. Исследование проводили в Завьяловской районной больнице на новом аппарате УЗИ, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

В частности, во время диспансеризации терапевт услышала у пациентки шумы в сердце и направила ее на эхокардиографию. В ходе обследования у нее впервые выявили дефект межпредсердной перегородки. Хирургическое лечение не потребовалось, однако женщина находится на диспансерном учете.

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