Замглавы мэрии Туймазов могут приговорить к трем годам лишения свободы

Гособвинение запросило заместителю главы администрации Туймазов по общим вопросам Рафису Шангарееву наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) за выдачу двум семьям с детьми-инвалидами некачественного жилья. Уголовное дело рассматривается судьей Туймазинского межрайонного суда Александром Дубовцевым. Как сообщил «Ъ-Уфа» один из пострадавших — Марат Закиров, приговор должны вынести 20 ноября.

По версии следствия, в 2020 году Рафис Шангареев, будучи председателем межведомственной комиссии, поручил секретарю подписать у отсутствовавших членов комиссии акты обследования и заключения о признании двух квартир ненадлежащего качества годными для проживания. От действий обвиняемого пострадали два ребенка-инвалида, чьи семьи по договору соцнайма получили некачественное жилье.

Обвиняемый признал вину.

По инициативе СКР районная администрация закупила благоустроенные квартиры и согласовала их передачу пострадавшим семьям.

Венера Хисамова

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