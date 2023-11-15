Мэр Ярославля поручил разработать временную схему движения на Свободе

Мэр Ярославля Артем Молчанов на заседании муниципалитета поручил разработать понятную схему движения на ремонтируемом участке улицы Свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт рассчитан на два года, в этом году сделают участок от площади Волкова до улицы Республиканской. Депутаты подняли проблему непонимания водителями схемы организации дорожного движения из-за установленного островка безопасности в районе площади Юности.

Директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров отметил, что в этом месте должно быть барьерное ограждение, разделяющее потоки. Таковы требования по организации дорожного движения. Артем Молчанов заявил, что нужно ввести понятную схему движения на время ремонта и известить о ней жителей.

«Давайте дадим информацию, покажем проекты. Сейчас, пока не закончились ремонтные работы, не видно, что будет в конце. Поэтому нужно показать проект, план. Надо придумать и сделать временную схему, чтобы она была сейчас удобна и не вызывала раздражений»,— сказал на заседании муниципалитета мэр.

Алла Чижова