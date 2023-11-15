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Мэр Ярославля поручил разработать временную схему движения на Свободе

Мэр Ярославля Артем Молчанов на заседании муниципалитета поручил разработать понятную схему движения на ремонтируемом участке улицы Свободы.

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт рассчитан на два года, в этом году сделают участок от площади Волкова до улицы Республиканской. Депутаты подняли проблему непонимания водителями схемы организации дорожного движения из-за установленного островка безопасности в районе площади Юности.

Директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров отметил, что в этом месте должно быть барьерное ограждение, разделяющее потоки. Таковы требования по организации дорожного движения. Артем Молчанов заявил, что нужно ввести понятную схему движения на время ремонта и известить о ней жителей.

«Давайте дадим информацию, покажем проекты. Сейчас, пока не закончились ремонтные работы, не видно, что будет в конце. Поэтому нужно показать проект, план. Надо придумать и сделать временную схему, чтобы она была сейчас удобна и не вызывала раздражений»,— сказал на заседании муниципалитета мэр.

Алла Чижова

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