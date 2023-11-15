Алексей Текслер поручил муниципалитетам разобраться с незаконными свалками

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства поручил в короткие сроки решить проблему с незаконными свалками. Глава региона отметил, что после проверок выявлено повторное захламление очищенных участков в 17 муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Я, опять же, коллеги, обращаю ваше внимание, разберитесь, что у вас там происходит. Ну, это несерьезно! Так сказать, свалку убрали, деньги потратили. Снова люди туда везут, никто внимания не обращает. Потом снова за деньгами придете, снова убирать?», – обращается к главам Алексей Текслер

Губернатор сообщил, что сейчас на платформе обратной связи идет голосование по объектам, где нужно первостепенно провести работы по ликвидации мусора. К свалкам, которые уже ранее убирались, «возвращаться не будут».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области за 2022 год было ликвидировано 646 несанкционированных свалок. Регион входил в рейтинги субъектов-лидеров России по динамике сокращения незаконных мусорных полигонов.

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