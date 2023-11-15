Подросток на мопеде сбил 10-летнюю девочку в Сочи

В селе Головинка в Сочи 13-летний подросток за рулем мопеда «Сузуки» сбил 10-летнюю девочку, которая шла по обочине. Прав у молодого человека не было, сообщили в пресс-службе УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по Сочи Фото: пресс-служба УВД по Сочи

Похожий случай произошел на улице Виноградной в Центральном районе курорта. Здесь 16-летний водитель скутера «Ямаха» без номеров сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Пострадали водитель, его 14-летний пассажир и женщина-пешеход.

В полиции призвали родителей следить за детьми и напомнили об ответственности за управление несовершеннолетними транспортных средств.

Вячеслав Рыжков

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