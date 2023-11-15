Трамвай из Левенцовки до центра Ростова планируют запустить в 2027 году

Трамвайная линия протяженностью более 26 км из микрорайона Левенцовского до площади 5-го Донского Корпуса в Ростове-на-Дону может быть запущена в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Первый этап проекта «Ростовский трамвай» включает строительство в Левенцовке трамвайного депо и реконструкцию более 13 км трамвайной линии от площади Мичурина до центрального рынка.

«Перспективная трамвайная сеть Ростова-на-Дону также включает маршруты из ЖК „Суворовский“ и с Верхнего Темерника до улицы Станиславского, из центра города до района старого аэропорта, где ведется комплексная жилая застройка и создаётся новый транспортный хаб — областной автовокзал „Центральный“»,— сказано в сообщении.

Проект «Ростовский трамвай» реализуется в рамках концессионного соглашения, подписанного весной 2023 года между компанией «Синара — ГТР Ростов-на-Дону», муниципальным образованием город Ростов-на-Дону и Ростовской областью. Согласно плану, до 2029 года в городе будут созданы 119 км трамвайных путей, из которых 75,3 км — построены с нуля. На маршрутах запустят 106 низкопольных вагонов.

Кристина Федичкина