В Саратовской области назначили прокурора Советского района

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о назначении главы надзорного ведомства в Советском районе Саратовской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Советское ведомство возглавил 44-летний советник юстиции Максим Кашен-Баженов. В прокуратуре он служит с 2003 года. Работал в Ленинском районе Саратова, в Энгельсе. С декабря 2020 года работал замглавы надзорного органа в Татищевском районе.

За хорошую работу советника юстиции Кашен-Баженова поощряли генеральный и региональный прокуроры.

Дарья Васенина

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