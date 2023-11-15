В Ростовской области отпуск по уходу за ребенком взяли менее 1 тыс. мужчин

В этом году в Ростовской области в отпуске по уходу за ребенком находятся 627 мужчин. Об этом сообщает отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.

«Пока папа ухаживает за малышом, социальный фонд ежемесячно выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года»,— говорится в сообщении. В этом году минимальный размер пособия по уходу составляет 8,6 тыс. руб. в месяц, максимальный — 33,2 тыс. руб.

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, мужчине нужно только подать соответствующее заявление на работе. Время отпуска засчитывается в стаж, а также влияет на пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребенком. Если мужчина сидит с третьим или четвертым ребенком, это дает 5,4 коэффициента.

Кристина Федичкина