Тутаев оказался самой эффективной ТОР в Ярославской области

Территория опережающего развития (ТОР) Тутаев оказалась самой эффективной из трех ТОР Ярославской области. Информацию о работе ТОРов представил на заседании комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству заместитель министра инвестиций и промышленности Андрей Сторожев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие ТОР "Тутаев"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Предприятие ТОР "Тутаев"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По состоянию на 30 сентября в ТОР Тутаев работали 10 резидентов, сумма инвестиций составила 5,33 млрд руб. В ходе реализации инвестпроектов создано 1287 рабочих мест.

На втором месте по объему инвестиций ТОР Ростов, где работают шесть резидентов с объемом инвестиций 0,62 млрд руб. В Ростове создано 256 рабочих мест.

ТОР Гаврилов-Ям привлекла также шесть резидентов с инвестициями 0,26 млрд руб. Инвесторы создали 192 рабочих места. Территории опережающего развития в трех городах области были созданы в 2017-2018 годах.

Антон Голицын