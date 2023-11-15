В Челябинске прокурор запросил 25 лет колонии паре, выбросившей новорожденного

В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному дело о покушении на убийство новорожденной девочки. Государственный обвинитель запросил матери младенца 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а ее сожителю 12 лет строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Оглашение приговора состоится 16 ноября.

Преступление произошло в мае этого года. По версии следствия, бездомная челябинка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 29-31 неделе беременности родила ребенка в нежилом помещении под лестницей, ведущей в бывший бар на улице Красная. Новорожденная девочка с экстремально низкой массой тела во время родов упал на бетонный пол. По данным следователей, осознавая, что ребенок жив и ему после рождения необходима медицинская помощь, челябинка позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на мусорную площадку. Мужчина поместил младенца в полимерный пакет и оставил его в баке на ближайшей контейнерной площадке. Девочку нашли живой прохожие. До настоящего времени ребенок находится в больнице.

Мать младенца обвиняется в подстрекательстве и покушении на убийство новорожденного, а также в оставлении в опасности (ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 106, ст. 125 УК РФ). Ее сожитель – в покушении на убийство.