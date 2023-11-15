В Казани пьяный капитан теплохода пытался дать взятку сотруднику полиции

Центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело против 42-летнего капитана теплохода. Его подозревают в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 13 ноября на 1304 км реки Волга в Казани. Мужчина, по данным следствия, будучи капитаном теплохода «Тибет», в пьяном виде посадил судно с буксируемыми баржами на мель. После этого он попытался дать 20 тыс. руб. сотруднику транспортной полиции за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако последний от денег отказался и сообщил руководству о попытке дать взятку.

Позже подозреваемый был задержан. Детали происшествия уточняются.

"Ъ-Казань"