В декабре в Казани запустят новую снегоплавильную станцию

В Казани в декабре 2023 года планируют запустить новую снегоплавильную станцию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Станция заработает на улице Портовой. В результате будет втрое увеличен прием и плавление снега на территории Вахитовского и Приволжского районов. Общая мощность всех снегоплавильных станций превысит 8 тыс. тонн снега в сутки.

Снегоплавильную станцию оснастят двумя камерами. Там каждые сутки будут плавить свыше 1,1 тыс. тонн снега.

"Ъ-Казань"