В декабре в Казани запустят новую снегоплавильную станцию
В Казани в декабре 2023 года планируют запустить новую снегоплавильную станцию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Станция заработает на улице Портовой. В результате будет втрое увеличен прием и плавление снега на территории Вахитовского и Приволжского районов. Общая мощность всех снегоплавильных станций превысит 8 тыс. тонн снега в сутки.
Снегоплавильную станцию оснастят двумя камерами. Там каждые сутки будут плавить свыше 1,1 тыс. тонн снега.