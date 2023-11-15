На Дону до конца года установят 14 зарядных станций для электробусов

До конца 2023 года компания Sitronics Group установит и запустит 14 зарядных станций для электробусов в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Станции от оператора Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) мощностью 300 кВт будут заряжать электробусы за 10 — 20 минут.

Отмечается, что у Sitronics Group в Ростовской области уже четыре действующих электрозарядных станции для электромобилей, еще три готовятся к запуску.

«Зарядные станции Sitronics создаются на основе отечественных IT-решений и собственного мобильного программного обеспечения компании»,— рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков, его слова приводятся в сообщении.

В Москве компания создала зарядную сеть в трех крупнейших электробусных парках, где одновременно могут заряжаться 492 электробуса.

Кристина Федичкина