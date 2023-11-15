«Биннофарм Групп» стала победителем международного конкурса фармотрасли «GxP-Профи 2023»

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» заняла 1-ое место на международном конкурсе инновационных проектов в области качества «GxP-Профи 2023».



Конкурсный проект «Биннофарм Групп» на тему «Разработка и применение программно-аппаратного комплекса на базе искусственного интеллекта для обнаружения дефектов прозрачной стеклянной первичной упаковки перед стадией наполнения в ходе внутрипроизводственного контроля при производстве прозрачных и непрозрачных лекарственных средств» создан и внедрен департаментом управления качества и департаментом информационных технологий компании.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»:

«Безусловно, являясь одним из лидирующей производителей лекарственных препаратов в России «Биннофарм Групп» центральное место в своей работе уделяет внедрению в рамках производственных площадок надлежащих практик. Более того, наша экспертиза в этом направлении выходит на качественно новый уровень, позволяя создавать собственные решения в данной области и становиться в авангарде обеспечения качества фармпроизводства».

Наала Гривапш, корпоративный директор по качеству:

«Мы поставили перед собой амбициозную цель по использованию искусственного интеллекта в производственных процессах на крупнейшей производственной площадке «Биннофарм Групп» - ПАО «Синтез». За достаточно короткие сроки были достигнуты успешные результаты по итогам внедрения компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта на производственных линиях для обнаружения дефектов прозрачной первичной упаковки (стеклянные флаконы) в производстве стерильных лекарственных средств. Данный проект дал возможность внедрить самые современные технологии на реальном производстве для предотвращения дефектов производимой продукции. Это большой вклад для всей фармотрасли, а также пример инноваций в технологиях, и демонстрация творческого подхода сотрудников компании. Сэкономленные от внедрения проекта деньги будут использованы на модернизацию производственного и лабораторного оборудования ПАО «Синтез». И конечно, мы решили не останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем планируем расширить применение искусственного интеллекта для поиска дефектов на других этапах производственного процесса, таких как упаковка, маркировка и для других лекарственных форм».

Конкурс «GxP-Профи 2023» проводится Евразийской Академией надлежащих практик совместно с Минпромторгом России при поддержке Евразийской экономической комиссии. Его задачи – выявление среди фармпроизводителей Евразийского экономического союза лидеров инноваций в области качества, трансляция лучших инновационных решений в отраслевом масштабе, а также повышение престижа производителей лекарственных средств ЕАЭС, развитие конкурентных преимуществ на мировых рынках.

Оценка проектов осуществляется независимой экспертной комиссией, в состав которой входят представители Минпромторга России, ведущие международные и российские эксперты фармацевтической отрасли.

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ООО «Биннофарм Групп»