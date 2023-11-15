Новый корпус военного госпиталя в Самаре планируется построить летом 2024 года

Итоговые акты по окончанию строительства нового хирургического корпуса военного госпиталя в Самаре должны быть подписаны 29 ноября следующего года. Однако работы на объекте предполагается завершить летом того же года. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Самарский 426 военный госпиталь МО РФ

Фото: hinshtein.ru

«К настоящему времени строители демонтировали пять деревянных административных построек, вынесли сети теплоснабжения, водоотведения, канализации. Специально для этой стройки были внесены временно изменения в Закон Самарской области о тишине»,—говорится в сообщении.

В настоящее время подрядчик готовит фундамент нового корпуса. Близко к завершению рытье котлована.

Ранее Минобороны РФ приняло решение не только отремонтировать действующий лечебный корпус Самарского 426 военного госпиталя на ул. Осипенко, 3, но и построить новый хирургический корпус для него. На возведение здания на сто коек из федерального бюджета было выделено 1,7 млрд руб.

Георгий Портнов