Инвесторы идут на село

В отрасли сельского хозяйства Краснодарского края в стадии реализации — 107 инвестиционных проектов на общую сумму 119 млрд руб. Самыми масштабными проектами этого года стали: реконструкция винзавода, пуск производства листовых салатов, строительство мельницы и предприятия по производству крахмала. «G» составил рейтинг топовых проектов в сфере кубанского АПК по объему инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ежегодно на Кубани реализуют порядка 50 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Ежегодно на Кубани реализуют порядка 50 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По данным краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства (МСП), в агропромышленном комплексе (АПК) Краснодарского края реализуют 107 инвестиционных проектов на общую сумму 119 млрд руб. Часть проектов планируют завершить в этом году.

В 2022 году в регионе реализовано порядка 50 агропроектов на общую сумму 19,4 млрд руб., создано 1220 рабочих мест. В 2021 году также реализовано 50 проектов в сфере сельского хозяйства на 23,3 млрд руб. и создано 1098 рабочих мест.

Винзавод вернут на «Олимп»

В Крымском районе Краснодарского края ООО «Олимп» реконструирует винзавод. Сумма вложений в проект составляет 3 млрд руб. Объект начали реконструировать в 2021 году, работы планируют завершить до конца 2023 года.

Согласно проекту, планируется строительство трех объектов: производственного корпуса, ликерного цеха, склада МТО.

Цель проекта — увеличение производственной мощности по переработке винограда до 18 тыс. тонн в сезон и организация производства игристых вин до 20 тыс. дал/месяц.

За 2022 год объем реализации готовой продукции завода составил более 19 млн бутылок, или 1,65 млн литров вина, что на 25% выше уровня 2021 года. Также заводом было переработано 13,1 тыс. тонн винограда технических сортов, что на 10% больше уровня прошлого года.

На начало 2023 года у компании было заложено 390 га виноградников, в этом году планируется высадить еще 280 га. Организация прогнозирует, что уже в 2024 году их площадь достигнет 853 га.

Самыми масштабными проектами прошлого года стали: — строительство второй очереди тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и производству компоста в Крыловском районе (объем инвестиций — 3,2 млрд руб.); — модернизация завода по переработке винограда в Темрюкском районе (2,4 млрд руб.); — строительство молочного комплекса на 3 тыс. голов в Каневском районе (2,1 млрд руб.); — строительство складского комплекса (плодохранилище вместимостью 15 тыс. тонн с блоком сортировки) в Абинском районе (1,7 млрд руб.); — строительство и эксплуатация свиноводческого селекционно-генетического центра (объем инвестиций — 1,5 млрд руб.); — строительство центра по выращиванию грибов (II этап) в Краснодаре (906,2 млн руб.)

Из ореха ши выдавят масло

В строительство мощностей по глубокой переработке масличных культур в Темрюкском районе планируется вложить 2,9 млрд руб. Проект реализует ООО «ЭФКО-АМК».

В рамках проекта будут введены в эксплуатацию мощности по переработке экзотического сырья — орехов ши — для последующего производства уникального продукта — эквивалента масла какао. Ежегодно новое производство будет выпускать 9,6 тыс. тонн продукта. Конечная цель инвестиционного проекта — создание единого комплекса в сфере аграрного производства. В результате реализации проекта появятся 120 рабочих мест.

Все перемелется

ООО «Элеватор» реализует в Усть-Лабинском районе проект по строительству мельницы мощностью 300 тонн в сутки. Объем инвестиций составит более 2 млрд руб. Реализация проекта началась в 2021 году, полностью завершить строительство планируется в 2024 году. По его итогам будет создано 45 рабочих мест.

В ходе реализации инвестиционного проекта планируется строительство современной мельницы по переработке собственного сырья и выпуску качественной продукции в соответствии с требованиями ГОСТов. Планируемый общий объем переработки зерна — 96 тыс. тонн в год.

Инвестициями в салат

Завод по переработке салатов и овощей «Белая дача Юг» открыли в станице Брюховецкой 24 октября 2023 года. Объем инвестиций составил более 1 млрд руб. Площадь производства — 6 тыс. кв. м. Проект начали реализовывать в 2021 году, по итогам создано 128 рабочих мест.

Продукция для переработки будет поставляться из станицы Раевской под Новороссийском, где ГК «Белая дача» открыла сельскохозяйственный комплекс по выращиванию салатов «Салаты с моря».

Завод в станице Брюховецкой будет производить 400 тонн готовой продукции ежемесячно. Этих мощностей достаточно, чтобы ежедневно предоставлять дневную норму овощей и салата для 12,5 млн человек. Отсюда на прилавки магазинов и предприятия общепита будут поступать мытые салаты, резаные овощи, овощные и фруктовые снеки и другая продукция.

Самые крупные инвестпроекты в секторе АПК Краснодарского края, которые реализуют в 2023 году: — реконструкция винзавода с целью увеличения производственной мощности по переработке винограда до 18 тыс. тонн в сезон и организации производства игристых вин до 20 тыс. дал/мес. в Крымском районе (3 млрд руб.); — реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур в Кавказском районе (объем инвестиций — 2,5 млрд руб.); — строительство сельскохозяйственного предприятия по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте в Новороссийске (1,1 млрд руб.); — строительство комплекса для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с последующей переработкой в Кавказском районе (1 млрд руб.); — модернизация предприятия по внедрению технологии полного цикла производства кваса в Староминском районе (320 млн руб.); — строительство нового и реконструкция действующего мясоперерабатывающего производства в Туапсинском районе (310 млн руб.); — строительство плодохранилища на 2500 тонн в Красноармейском районе (130 млн руб.)

АПК подкрахмалят

В Кавказском районе реализуют инвестиционный проект по строительству предприятия по производству крахмала и продуктов из крахмала. Инвестором проекта выступает ООО «Глюкозо-крахмальное предприятие "Южное"».

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объем инвестиций составит порядка 980 млн руб. В рамках проекта построят производственные цеха по выпуску кукурузного крахмала, административное здание, склады, а также необходимые инженерные сооружения. В результате на новом предприятии будет создано 350 рабочих мест.

Тат Гаспарян

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