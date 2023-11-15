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обновлено 16:08

Депутата гордумы Перми предлагают наградить за развитие нормотворчества

Депутата гордумы Перми Тимофея Чащихина могут наградить знаком отличия гордумы «За вклад в развитие нормотворчества». Проект соответствующего постановления внес председатель гордумы Дмитрий Малютин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указывается в документе, господина Чащихина предлагается наградить за «значительный вклад в обеспечение деятельности по развитию нормотворчества в городе Перми и в связи с 50-летием со дня рождения».

В случае награждения Тимофей Чащихин также получит единовременную денежную выплату.

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