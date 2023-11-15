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Кассация подтвердила сговор пяти компаний при поставке металлопродукции

Суд кассационной инстанции подтвердил выявленный управлением ФАС России по Челябинской области сговор пяти компаний при участии в торгах на поставку металлопродукции. За нарушение закона о защите конкуренции ведомство оштрафовало участников картеля на 5,3 млн рублей, сообщает антимонопольная служба.

Пять компаний — ООО «ОТС-51», ООО «Стройпром», ООО «ОПТТОРГ», ООО «Стройресурс» и ООО «Инструмент-Трейд» — вели деятельность по одному адресу, обменивались документами и наделяли сотрудников друг друга нужными полномочиями для получения электронных подписей. Кроме того, в большинстве торгов на закупку совпадал IP-адрес.

С 2018 по 2021 год организации участвовали в 54 торгах.

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