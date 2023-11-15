С аварийного дома на ул. Куйбышева сняли режим ЧС

В Перми снят режим чрезвычайной ситуации в отношении аварийного дома на ул. Куйбышева, 68. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Режим чрезвычайной ситуации в отношении этого дома был введен 23 октября 2023 года из-за угрозы внезапного обрушения несущих конструкций. Чиновники предписали его жителям срочно покинуть квартиры. Городские власти предоставили нуждающимся помещения маневренного фонда и проконтролировали, чтобы все жители оперативно покинули квартиры. Угрозы жизни и здоровью людей, ранее проживавших в доме, нет.

В связи с тем что в аварийном доме не осталось людей, членами оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации было принято решение об отключении дома от электро- и водоснабжения, водоотведения, а также от тепло- и газоснабжения.

Дом был построен в 1954 году, в 2021 году признан аварийным. Жильцы дома были не согласны с решением комиссии и инициировали судебные разбирательства, которые длились до 2022 года. Поэтому в действующие программы расселения дом не вошел.