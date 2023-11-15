В Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину на Берестейском проспекте. Об этом в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ) сообщил глава департамента благоустройства и сохранения природной среды города Киева Дмитрий Белоцерковец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Дмитрия Белоцерковца Фото: соцсети Дмитрия Белоцерковца

«Только в конце второго года полномасштабной войны в Кабмин дошло, что Пушкин не входит в украинскую культуру, и чиновники согласились с инициативой Киева о сносе этого памятника. И за это спасибо. Давайте снимем это!» — написал господин Белоцерковец. Он не сообщил, где теперь будет находиться монумент.

К своему сообщению депутат прикрепил видео, на котором запечатлен процесс демонтажа памятника. На нем видно, что до этого памятник был облит красной краской. На постаменте памятника также видны написанные белой краской лозунги, призывающие снять памятник.

«Украинская правда» отмечает, что для того, чтобы демонтировать памятник, его нужно было исключить из реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Кабинет министров принял соответствующее решение 10 ноября.

В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». По данным «Украинской правды», с июля 2023 года в Киеве было демонтировано более 60 памятников, связанных с историей и культурой России и СССР.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская