На Кубани на 58,5% выросло предложение квартир для посуточной аренды

В ноябре 2023 года в Краснодарском крае количество объявлений о краткосрочной аренде загородной недвижимости увеличилось на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение квартир для посуточного съема в регионе также выросло на 58,5% год к году, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В среднем ставка найма краткосрочной аренды загородной недвижимости на Кубани в ноябре составила 5 тыс. руб., рост составил 11,1%. Цены на посуточный съем квартир в регионе выросли на 25%, составив в среднем 2,5 тыс. руб. за сутки.

Средняя стоимость посуточного съема дома за городом в крае составляет 4,4 тыс. руб. (рост на 28%), коттеджа – 8 тыс. руб. (снижение стоимости на 20%). В городской черте можно снять студию в среднем за 2,3 тыс. руб. в сутки (рост на 18,6%), однокомнатную квартиру – за 2,3 тыс. руб. (27,8%), двухкомнатную – за 3,5 тыс. руб. (39,1%), трехкомнатную – за 5 тыс. руб. (25%), четырехкомнатную и больше – за 7,7 тыс. руб. (28,3%).

Вячеслав Рыжков

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