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Власти Туапсинского района предупредили о подъеме воды в реках

В Туапсинском районе с 15 ноября и до конца суток 17 ноября из-за сильных осадков ожидается подъем воды в реках. Экстренное предупреждение Краснодарского ЦГМС публикуют власти муниципалитета.

Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

На территории района также сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Прогнозируется сильный дождь, ветер до 20 м/с, а также возникновение ЧС, связанных с подъемом уровней рек.

Жителей муниципалитета просят не находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, а также не выходить и не выезжать в горы и лес. При сильном ветре не рекомендуют оставлять транспорт около деревьев и рекламных конструкций.

Татьяна Ручкина

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