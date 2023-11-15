Жители Кулиги лишились света из-за обмана застройщика

В понедельник, 13 ноября, руководитель филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Сергей Хотненко провел открытую встречу с жителями, оказавшимися в сложной ситуации. Накануне около 10 домовладений в Тюменском районе лишились электричества из-за выявленного в ходе рейда незаконного энергопотребления. Очередными жертвами «серых» схем застройщиков стали жители коттеджного поселка Альпийская долина в Кулиге.

По словам участников встречи, риелторы и продавцы недвижимости говорили, что электричество по факту есть, значит все будет хорошо. При этом при заключении сделки новые жильцы не видели ни официального акта о подключении к электросети, ни заключенного договора на энергоснабжение со сбытовой компанией. Только оставшись без света в домах, люди поняли, что стали жертвами предприимчивого застройщика.

Несмотря на то, что подобный случай в Тюменском районе далеко не единственный, недобросовестные организаторы строительства продолжают пользоваться чрезмерным доверием покупателей. Это уже привело к административным правонарушениям, перегрузке электрической сети и снижению качества жизни в период отопительного сезона. Сам застройщик, комментируя ситуацию, отметил, что сдает дома без техприсоединения и техусловий. И теперь это проблема не его, а новых собственников.

Как рассказал Сергей Хотненко, главный вопрос всех обманутых жителей в адрес энергокомпании — когда произойдет технологическое присоединение. «В большинстве населенных пунктов Тюменского района строители не подают заблаговременно комплексные заявки на техприсоединение, поэтому при индивидуальном подключении собственники сталкиваются с дефицитом трансформаторной мощности. А в тех случаях, когда требуется строительство трансформаторной подстанции, время ожидания составляет до 6 месяцев. Именно такой срок установлен законодательством», – поделился руководитель Тюменских электрических сетей.

«Только за октябрь мы выполнили техприсоединение свыше 500 домов в Тюменском районе. Поток заявок существенный. На этом фоне требования и даже петиции о подключении электричества в трехдневный срок от уличенных в бездоговорном потреблении лиц не объясняют, почему добросовестные заявители и их семьи должны быть отодвинуты на более поздние сроки», – добавил Сергей Хотненко.

Обращение жителей Альпийской долины подтвердило системный характер проблем при массовой застройке в частном секторе региона. Напомним, ранее с аналогичной проблемой столкнулись жители коттеджного поселка Озерный-2 в Перевалово. Учитывая высокую социальную значимость проблемы, энергокомпания 10 ноября направила обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку в отношении организаторов массовой застройки по признакам намеренного введения в заблуждение новых собственников о законном порядке подключения и последствиях бездоговорного потребления электроэнергии.