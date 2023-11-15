К 2030 году в Татарстане планируют ввести 25 млн квадратных метров жилья

В Татарстане к 2030 году намерены ввести в эксплуатацию 25 млн кв. м жилья. Об этом в эфире проекта «Татарстан онлайн» сказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С 2023 по 2030 год мы должны сдать 25 млн кв. м жилья. Поэтому в 2029-2030 наша планка – 3,5 кв. м», — отметил господин Айзатуллин.

Всего в настоящее время власти выдали 523 разрешения на строительство 4,1 млн кв. м жилья. Данные дома планируют строить в течение следующих двух лет.

"Ъ-Казань"