Опубликованы рендеры строящегося в Ростове автовокзала

В Москве на форуме «Транспорт России-2023» презентовали проект строительства нового ростовского автовокзала «Центральный». Рендеры опубликовало издание «Молот».

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В строительство вокзала на месте старого аэропорта на пр. Шолохова «Группа Агроком» инвестирует 1 млрд руб. Застройщик планирует оборудовать восемь перронов для высадки и 27 перронов для посадки пассажиров. Выпускаемая мощность автовокзала составит до 1,8 тыс. рейсов в сутки.

«В настоящее время по проекту выполнено 70% дорожных работ на привокзальной территории. Обустраиваются подъездные пути, парковки, зоны отстоя автобусов, ведется устройство инженерных систем, идут работы по черновой отделке»,— рассказала руководитель проекта Алена Беликова, ее слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина