В третьем квартале 2023 года в Прикамье не выявили ни одной поддельной иностранной банкноты

В третьем квартале 2023 года в Пермском крае выявили 13 поддельных банкнот на сумму 41 тыс. руб. В банковском секторе было обнаружено семь поддельных пятитысячных купюр и шесть банкнот номиналом 1 тыс. руб. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

В отличие от 2022 года, фальшивых банкнот образца 2017 года номиналами 200 и 2000 руб., как и подделок более низких номиналов, не выявлялось. Не было обнаружено и ни одной поддельной купюры иностранных государств.

«По статистике, количество фальшивых денег в обороте в Прикамье, как и в целом по России, постоянно снижается. Так, в третьем квартале прошлого года в регионе было обнаружено вдвое меньше поддельных банкнот, чем за такой же период 2021 года. Таким образом, за два года число выявленных фальшивок снизилось в четыре раза, а экономический ущерб от них уменьшился в пять раз»,— отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.