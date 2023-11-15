Искусствовед рассказал о сохранившейся в магазине Краснодара мозаике ХХ века

В Краснодаре предприниматели Руслан Карпенко и Николай Бережной, арендовавшие помещение магазина «Кубань» на Красной, 25, обнаружили мозаику. Как сообщает издание «Юга.ру» со ссылкой на искусствоведа Алексея Угольникова, смальтовое панно относится к ХХ веку.

В конце 1970-х годов художники Николай и Эмма Турковы создали оформление для магазина «Кубань», который находится на пересечении улиц Красной и Мира. Там было три мозаики, витражи, рельефы с резьбой по ганчу (специальная глиногипсовая смесь) и росписью и рельефы с резьбой по дереву. Последние сейчас можно увидеть в краснодарском кафе «Максим» на улице Мира, 40.

Алексей Угольников отметил, что найденная предпринимателями мозаика стала первой, которую можно увидеть. Остальные скрыты под гипсокартоном. На найденном орнаменте изображены дерево и сказочные птицы в синем, красном и зеленом тонах.

Искусствовед связался с предпринимателями и попросил провести фотосъемку на ремонтной площадке. Бизнесмены планируют отреставрировать мозаику и открыть там кафе корейской кухни.

Татьяна Ручкина

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