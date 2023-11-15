В администрации Екатеринбурга пообещали убрать снег с дорог города до 17 ноября

В среду, 15 ноября, в Екатеринбурге выпало 10 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы. Как рассказала председатель комитета благоустройства городской администрации Тамара Благодаткова, снег уберут до пятницы, так как в этот день ожидается отрицательная температура воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Администрациям районов поставлена задача привести дороги в надлежащее состояние, обеспечив нормативное сцепление: автомобиль должен двигаться уверенно, а пешеход — не скользить»,— рассказала госпожа Благодаткова. Днем 15 ноября для уборки улиц и дорог города задействовали 416 рабочих и 182 единицы спецтехники, в том числе 43 трактора и 46 самосвалов.

По данным Уральского гидрометцентра, в четверг, 16 ноября на территории региона ночью будет 0°…-5°, на севере температура составит до -8°. Днем воздух прогреется до -2°...+3°. В отдельных районах на дорогах гололедица, местами пройдет небольшой снег. Ветер 4-9 м/с.

В пятницу, 17 ноября, в области ночью будет -1°…-6°, на крайнем севере температура опустится до -8°…-13°. Днем потеплеет до -3°…+2°, однако на севере также может быть до -8°. Местами ожидается небольшой или умеренный снег. Ветер также 4-9 м/с.

Полина Хабарова

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