В Удмуртии женщина предотвратила хищение 800 тысяч рублей у ее супруга

В Удмуртии мошенники пытались похитить 800 тыс. руб. с банковского счета местного жителя, однако преступление предотвратила его супруга. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ситуация складывалась по известной схеме. В частности, мужчине позвонил «сотрудник» федеральной службы по финансовому контролю и сообщил о том, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Для предотвращения мужчину убедили оформить встречный кредит и перевести средства на безопасный счет.

Звонок застал мужчину по пути в Набережные Челны, где он зашел в банк и выполнил инструкцию мошенника. Однако при обналичивании средств ему позвонила супруга, которая переубедила его переводить деньги.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.