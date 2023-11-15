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В Ростовской области построят самые большие в стране горки для катания на санках

В парке «Лога» в Ростовской области планируют построить 300-метровые горки с подъемником для катания на санках. Об этом сообщает информационное агентство «ЕвроМедиа».

«Сейчас завершаем строительство трассы для тюбинга, скоро уже запустим. Это будут 300-метровые санные горки с подъемником, самые большие в России. В Грозном и Калининграде они длиной по 150 метров, а у нас — 300. И взрослые, и дети смогут летом и зимой кататься»,— рассказал создатель парка «Лога» Сергей Кушнаренко, его слова приводятся в сообщении.

Парк «Лога» расположен в Старой станице Каменского района. Его площадь составляет 22 га, однако в ближайшие годы территорию планируют расширить до 45 га.

Кристина Федичкина

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