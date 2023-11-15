Глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал китайцев инвестировать в регион

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает китайским компаниям открывать бизнес в «Технопарке H2O» и совместными усилиями создать на территории ОЭС «Кулибин» исследовательский центр для инновационных разработок в химии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

С этим предложением глава региона выступил 15 ноября на 25-м юбилейном Международном форуме China High-Tech Fair (CHTF) в китайском Шэньчжэне. Он добавил, что регион готов стать партнером для китайских инвесторов в исследованиях, разработках и производстве инновационных продуктов и подготовке инженерных кадров. Губернатор напомнил, что Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) сотрудничает с Международным технологическим союзом китайской провинции Гуандун.

«Для нас чрезвычайно важно установить новые взаимоотношения с китайскими партнерами. Ключевым проектом образовательной технологической экосистемы региона станет ИТ-кампус "Неймарк", который мы уже строим по поручению президента в рамках нацпроекта "Наука и университеты". "Неймарк" способен создать новое поколение инженеров. Приглашаю ведущие китайские компании принять участие в совместном процессе формирования кадров будущего»,— цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства.

Глава региона, описывая преимущества географического расположения Нижегородской области, отметил, что участок скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Александра Викулова