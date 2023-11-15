«Сбермаркетинг» и Maer разработали калькулятор эффективности мерча

«СберМаркетинг» и медиахолдинг Maer создали методику эффективности мерча (брендированной продукции), сообщил «Ъ» представитель компании. Оценка была разработана при поддержке исследовательского центра Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Для оценки были использованы основные индустриальные методологии и подходы, которые применяются для расчета классических рекламных инструментов, например наружной и indoor-рекламы, уточнил представитель компании. Сперва специалисты оценивают число людей, которые могли видеть мерч (оценка OTS), на втором этапе идет расчет частоты просмотра брендированной продукции. После этого определяется охват числа людей, которые видели мерч хотя бы один раз, в конце рассчитывается показатель CPT — стоимость 1 тыс. показов брендированной продукции.

Компании будут активнее использовать мерч в качестве маркетингового инструмента, потому что теперь стало возможным оценить его эффективность, считает генеральный директор «СберМаркетинга» Станислав Андреев: «Он обладает рядом неоспоримых преимуществ, включая долгосрочные и многократные контакты в ближайшем окружении человека и высокий уровень доверия». В сравнении с другими рекламными каналами при месячной оценке мерч имеет недорогую стоимость показов — 300 руб.

Согласно исследованию рекламного агентства и Maer, 80% россиян владеют мерчем, а 86% — пользуются имеющимся. Всего было опрошено 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. Средняя продолжительность использования мерча в зависимости от его типа составляет два-четыре года, при этом дольше всего пользуются брендированной посудой: «Она востребована 247 дней в году».

Юлия Юрасова