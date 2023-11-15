Краевые власти разрешили жилую застройку на месте бывшего хлебозавода №1

Правительство Пермского края опубликовало постановление о смене зонирования на части территории бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова, 73а. В соответствии с документом, в городские Правила землепользования и застройки будут внесены изменения. В частности, градрегламент зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 дополнят подзоной с высотностью в 11 этажей. Эту подзону мэрия Перми как владелец участка хлебозавода хочет установить на его территории площадью 7 тыс. кв. м. Заявление администрации города ранее рассматривалось на заседании комиссии по ПЗЗ и было удовлетворено.

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Сейчас участок, расположенный за главным зданием хлебозавода, находится в зоне оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Площадку, расположенную вдоль железнодорожной ветки, предполагается вовлечь в оборот через торги. На ней планируется жилищное строительство. По сведениям сервиса 2ГИС, на этом участке находятся хозяйственные корпуса.

Напомним, что мэрия Перми из-за требований законодательства разделила имущественный комплекс бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Главное здание хлебозавода, являющееся объектом культурного наследия, можно было приватизировать только по конкурсу, установив обязательные требования по сохранению памятника архитектуры. Этот объект на конкурсе администрации купил предприниматель Всеволод Юшков. Новый владелец намерен сохранить объект, реконструировав его в креативный кластер. Остальные строения бывшего хлебозавода не относятся к объектам культурного наследия и должны приватизироваться на аукционе.