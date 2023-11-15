Глава МИД России вручил Радию Хабирову нагрудный знак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество», сообщает пресс-служба главы региона.

Встреча Сергея Лаврова с Радием Хабировым состоялась сегодня в Москве. Глава МИД России отметил, что республика вносит значимый вклад в укрепление взаимодействия страны с дружественными зарубежными государствами.

«Ценим, что вы создаете прекрасные возможности для проведения международных мероприятий. Предвкушаем хорошую организацию в будущем году очередного Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием руководителей двух стран»,— сказал Сергей Лавров, отметив активное участие главы региона в деятельности ЮНЕСКО.

Майя Иванова

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