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Прокуратура: На строящемся мосту через Волгу в Татарстане погиб сварщик

В Татарстане на строящемся мосту через Волгу погиб сварщик. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Трагедия произошла в минувший понедельник, 13 ноября, на трассе М-12. Мужчина проводил работы на строящемся мосту, но упал с высоты в воду, после чего пропал без вести. Через сутки его тело нашли в реке ниже по течению.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Кроме того, на контроль в надзорном ведомстве взята процессуальная проверка по факту случившегося. Детали ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"

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