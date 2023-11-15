Прокуратура: На строящемся мосту через Волгу в Татарстане погиб сварщик
В Татарстане на строящемся мосту через Волгу погиб сварщик. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Трагедия произошла в минувший понедельник, 13 ноября, на трассе М-12. Мужчина проводил работы на строящемся мосту, но упал с высоты в воду, после чего пропал без вести. Через сутки его тело нашли в реке ниже по течению.
По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Кроме того, на контроль в надзорном ведомстве взята процессуальная проверка по факту случившегося. Детали ЧП уточняются.