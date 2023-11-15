В Сочи с 15 ноября запустили отопительный сезон во всех домах

15 ноября в Сочи в соответствии с постановлением мэрии стартовал отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, перед подачей тепла в дома проверили готовность объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Герман Корелов отметил, что жителям города стоит учитывать, что техническим службам необходимо время, чтобы выйти на нормативные параметры теплоносителя и отрегулировать системы подачи и приема тепла. В соответствии с требованиями это должно быть сделано в течение пяти дней с момента запуска теплоносителя.

После планового ремонта теплоснабжающие организации получили паспорта готовности. Общая протяженность тепловых сетей Сочи составляет 568 км. Их обслуживают 102 котельные, 80 из которых относятся к МУП «Сочитеплоэнерго», остальные — к ведомственным и другим организациям.

В населенных пунктах Сочи, где температура воздуха всегда ниже, чем на побережье, отопление начали включать еще 10 ноября. К ним относятся Краснополянский поселковый округ, Харциз Первый, поселки Вишневка, Горное Лоо и Атарбеково.

Татьяна Ручкина

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