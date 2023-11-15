Ростовская поликлиника бесплатно для всех желающих проведет прием у эндокринолога

Городская поликлиникв № 1 Ростова-на-Дону в субботу, 18 ноября, проведет акцию «Здоровая суббота», которая будет посвящена профилактике заболеваний эндокринной системы. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

С 08:00 до 14:00 в поликлинике № 1 по ул. Сержантова, 3 можно будет бесплатно получить консультацию врачей-эндокринологов, и при наличии показаний пройти дополнительную диагностику (сделать УЗИ щитовидной железы и сдать экспресс-тест на глюкозу). Врачи помогут пациентам узнать о состоянии щитовидной железы, определить факторы риска развития сахарного диабета и оценить индекс массы тела.

Записаться для участия акции можно на сайте лечебного учреждения, а также по телефону 8(863)285-10-35 или в чате.

Кристина Федичкина