В Башкирии подросток устроил ДТП с тремя пострадавшими

Прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием несовершеннолетних в Салавате, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, 14 ноября около полуночи 17-летний житель села Сабашево Мелеузовского района взял у отца ключи от автомобиля Lada Vesta и поехал с другом в Салават. Там они встретили двух знакомых девушек и решили вместе покататься по городу. На улице Калинина водитель не справился с управлением, машина столкнулась с бетонным ограждением и опрокинулась. В результате ДТП водитель и его пассажиры — две девочки 15 и 13 лет, а также 17-летний подросток — обратились за медицинской помощью. После осмотра отпущены домой. Виновник ДТП отказался пройти тест на наличие алкоголя.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе деятельность органов и учреждения системы профилактики, даст оценку исполнения родителями своих обязанностей. При наличии оснований будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте