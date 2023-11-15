В здании Дворянского собрания в Нижнем Новгороде покажут «Сказки декабря»

В рамках проекта открытия исторических зданий Нижнего Новгорода в здании бывшего Дворянского собрания на улице Большой Покровской, 18 пройдет иммерсивное мероприятие «Сказки декабря». Событие предполагает погружение зрителей в среду и традиции православной, католической и лютеранской общин Нижнего Новгорода рубежа XIX-XX веков.

Организаторы, «Центр исследования Нижегородской идентичности К» (ЦИНИК) и АНО АСИРИС (Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области), планируют провести бал, пригласят исполнителей романсов и расскажут реальные истории героев того времени.

Также в программе – шахматы, искусство сабража – открытия бутылки шампанского саблей, мастер-класс по дореволюционной грамматике и обсуждение новостей Нижегородской губернии.

Мероприятия запланировано на 13 декабря с 17:00 до 21:00. Для посещения необходимо зарегистрироваться. Гостей ждут в костюмах, стилизованных под конец XIX – начало XX веков.

Андрей Репин