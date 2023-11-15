В Воронеже планируют снова открыть закрытое 8,5 лет назад кафе «Бархат»

Ресторанная сеть Burger Group планирует в декабре открыть на Советской площади в Воронеже кафе «Бархат», закрытое восемь с половиной лет назад — в марте 2015 года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказала директор по маркетингу Burger Group Марина Лупол.

Кафе «Бархат» было открыто в 2009 году. К 2014-му оно стало одним из самых прибыльных заведений группы Restorator Projects, в которую ранее входило. Однако в марте 2015 года кафе закрыли по решению суда после проверки Роспотребнадзора. На его месте в ноябре того же года был открыт специализирующийся на морепродуктах и рыбе ресторан Seasalt. Последний был закрыт уже Burger Group, получившей Seasalt при выделении из Restorator Projects. Это произошло 1 января 2017 года. Тогда генеральный управляющий компании Burger Group Станислав Степанов рассказал «Ъ-Черноземье», что решение было принято в связи с желанием переформатировать заведение и что этот процесс начнется не раньше второй половины 2017-го.

Марина Лупол рассказала, что заведению решили вернуть прежнее название, так как «многие его помнят и знают». Однако она назвала этот проект новым и сказала, что он планируется более демократичным. По ее словам, с воскресенья по пятницу первый этаж будет напоминать московскую «Кофеманию», а в пятницу вечером его будет ждать перевоплощение в пространство с баром, диджеем и танцполом. На втором этаже расположится ресторан с открытой кухней. Третий этаж будет открыт позже, там планируется организовать караоке. Весной может быть открыта летняя площадка «Бархата».

Средний чек кафе госпожа Лупол назвать затруднилась, поскольку меню заведения еще формируется.

Открытие «Бархата» спустя почти семь лет после закрытия Seasalt директор по маркетингу Burger Group объяснила «решением внутренних вопросов, связанных с помещением» и пандемией коронавируса, которая наложила ограничения на работу общепитов. Кафе решили открыть, «когда люди вернулись в рестораны» и когда «нас окружили санкциями и ограничениями».

Burger Group — компания, выделившаяся из группы Restorator Projects в июне 2016 года. Тогда владельцы владельцы Restorator Projects Михаил Окунев и Олег Елютин по обоюдному согласию перестали быть бизнес-партнерами и начали делить активы. Господин Окунев вывел из объединения восемь заведений и основал Burger Group. На сегодня последней, помимо «Бархата», принадлежит шесть проектов в Воронеже: MesTo, MesTo Burger, BARak O’Mama, «Кинzа-Dза», Burger House, «Грин Сafe».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Бургер групп» было зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. Основной вид деятельности — управление финансово-промышленными группами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Марина Гладких. Бенефициар — Мария Окунева. Выручка компании в 2022 году выросла на 17%: с 14 млн до 16 млн руб., чистая прибыль сократилась на 37%: с 685 тыс. до 434 тыс. руб.

Подробнее о создании Burger Group — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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