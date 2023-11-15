Экс-начальницу отделения почты осудили за хищение 1,5 млн рублей пенсионных выплат

В Республике Алтай Чойский райсуд вынес приговор экс- начальнице Паспаульского отделения почтовой связи. Подсудимую признали виновной в хищении 1,5 млн руб., которые предназначались на выплаты пенсий.

Установлено, что злоумышленница, будучи начальником отделения почтовой связи, с февраля 2021-го по май 2022-го года, похитила вверенные ей деньги. Суд признал фигурантку дела виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Ей назначили 4 года условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев, а также конфискацией автомобиля марки Honda civic. Кроме того, суд удовлетворил иск АО «Почта России» на сумму причиненного ущерба.

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Александр Киселев