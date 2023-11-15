В 13 районах Кубани начали капремонт домов из плана следующего года

В Краснодарском крае начали реализацию программы капремонта по плану 2024 года. Работы ведутся уже в 13 муниципалитетах, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас ремонтируют 37 домов из плана следующего года. Еще 13 уже готовы — почти у всех отремонтировали крыши. В семи районах края планируют завершить планы 2024 года уже в текущем году. В Белоглинском районе план 2024 года завершили досрочно.

Вице-губернатор региона Андрей Прошунин объяснил, что конкурсные процедуры проводят заблаговременно, благодаря чему процесс капремонта непрерывен, а работы идут с опережением. Замглавы края добавил, что в следующем году планируется включение значительного количества многоквартирных домов по неотложному ремонту на сумму больше 500 млн руб.

По плану капремонта на 2024 год в крае должны отремонтировать 600 МКД, в которых живут более 50 тыс. человек. Работы будут вестись на крышах, фасадах, инженерных коммуникациях, в некоторых домах заменят лифты.

План 2023 года практически выполнен. Капремонт осталось провести лишь в 48 домах.

Вячеслав Рыжков

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