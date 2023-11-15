Котировки Alstom упали на 20% после новостей о сокращении 1,5 тыс. сотрудников

Сегодня акции французского промышленного концерна Alstom упали на Парижской фондовой бирже на 20% после того, как компания сообщила о планах сокращения персонала, продажи части активов и привлечения капитала, чтобы поправить свое финансовое положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Kessler / Reuters Фото: Vincent Kessler / Reuters

Alstom, которая является вторым по величине в мире производителем поездов после китайской CRRC, планирует продать активы на общую сумму около €1 млрд, а также сократить свою долговую нагрузку на €2 млрд к марту 2025 года.

В рамках сокращения издержек также планируется уволить 1,5 тыс. человек, что составляет около 10% административного штата компании. В компании подчеркивают, что сокращения затронут только административный персонал, сотрудников отделов продаж и некоторых других подразделений, но не коснутся производства. Общее число сотрудников Alstom сейчас составляет около 80 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что проблемы Alstom могут быть связаны с покупкой железнодорожного бизнеса у конкурента Bombardier около трех лет назад. Alstom продолжает нести убытки по контрактам, которые в свое время были заключены Bombardier. По итогам текущего финансового года, который заканчивается у Alstom в марте 2024 года, компания ожидает чистый отток свободных денежных средств на уровне €500–750 млн, а общая задолженность Alstom достигла уже €3,5 млрд.

Евгений Хвостик