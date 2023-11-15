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Количество аварий на переездах ГЖД выросло с начала года в 1,4 раза

В январе-октябре месяцев на железнодорожных переездах в зоне ответственности Горьковской железой дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») зафиксировано 11 случаев столкновения автомобилей с поездами. По данным РЖД, в результате этих ДТП пострадали шесть человек. За девять месяцев прошлого года на переездах ГЖД произошло 8 ДТП, пострадало пять человек.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

За 10 месяцев на переездах ГЖД выявлено 483 нарушения правил дорожного движения, это на 23 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работниками ГЖД проведено порядка две тысячи рейдов по выявлению нарушителей и напомнили правила пересечения железной дороги 209 тыс. автомобилистам.

Очередной такой рейд прошел 15 ноября на железнодорожном переезде у станции Трестьяны, где несколько дней назад пассажир сбил выехавший на железнодорожные пути грузовик. Машину затянуло под локомотив, в таком состоянии поезд протащил ее несколько десятков метров. Водитель грузовика погиб на месте.

Андрей Репин

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