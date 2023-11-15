В Казани стоимость квартир на вторичном жилье выросла на 8%

Цена 1 кв. м в квартире на вторичном жилье в Казани в октябре 2023 года составила 139 тыс. руб., что на 8,2% больше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В рейтинге городов РФ с самым высоким темпом роста стоимости вторичного жилья Казань оказалась на 22-й строчке. Первое место занял Челябинск с 32%. В тройку также вошли Симферополь (25%) и Киров (24.3%).

Москва в этом рейтинге заняла 25-ю строчку, где жилье подорожало на 6,5%. Санкт-Петербург стал 31-м с 1,2%.

"Ъ-Казань"