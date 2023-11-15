Футбольный клуб «Черноморец» возглавил бывший тренер «Сочи» Гаранин

Главным тренером ФК «Черноморец» назначен экс-тренер команды «Сочи» Вадим Гаранин. Об этом сообщила пресс-служба новороссийского клуба.

Соглашение с тренером подписано до конца сезона 2025–2026 года. Кроме «Сочи» господин Гаранин работал с клубами «Енисей» и «Тверь».

Ранее пост главного тренера «Черноморца» с 2022 года занимал Константин Зырянов. По итогам прошлого года команда вошла в Первую лигу.

Анастасия Донскова

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