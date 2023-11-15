Москалькова предложила списать замороженные долги участников военной операции

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила списать участникам военной операции на Украине долги, которые сейчас заморожены. Она отметила, что по возвращении военным придется их выплатить, и омбудсмен назвала это несправедливым. Она также считает, что это «может породить и социальную напряженность».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я предлагаю обратиться о списании с них (участников военной операции.— "Ъ") долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в специальной военной операции»,— сказала госпожа Москалькова на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека (цитата по ТАСС).

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, предписывающий судебным приставам приостанавливать взыскание долгов с участников боевых действий. Это не затрагивает алименты, а также обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. По данным Федеральной службы судебных приставов, в первом полугодии приостановили взыскание долгов по 125 тыс. производствам на 14,5 млрд руб. За весь предыдущий год приостановили более 300 тыс. исполнительных производств на 27 млрд руб. В Госдуме говорили, что потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным составят 1–2% от прибыли.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер