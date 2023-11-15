«В возвращение Ильи Ковальчука на лед мало кто верил»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук хочет вернуться в большой спорт. По сообщениям СМИ, 40-летний нападающий ведет переговоры с московским «Спартаком» и примет решение до конца ноября. Сможет ли игрок в таком возрасте помочь команде? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

То, что Илья Ковальчук — классный хоккеист, спорить не будет никто. Три кубка Гагарина, два золота, чемпионата мира и победа на Олимпиаде говорят сами за себя. Да, среди трофеев Ковальчука нет Кубка Стенли, но карьеру россиянина в НЛХ сложно назвать неудачной. Играя в заокеанских клубах, он заработал $62 млн. И в Континентальной хоккейной лиге звездный форвард выступал успешно.

Еще совсем недавно, в 2021-м, он стал чемпионом с омским «Авангардом». После того успеха Ковальчук даже поработал менеджером в сборной страны. Команда тогда выиграла серебро Олимпиады. При этом официально о завершении карьеры игрок так и не объявил. Слухам о возвращении Ильи Ковальчука на лед мало кто верил, но в интернете все чаще стали появляться ролики силовых тренировок нападающего, который работал с известным фитнес-наставником и блогером Дмитрием Яшанькиным. Хотя сам игрок говорил, что занимается не так активно как хотел бы:

«Я тренируюсь не так активно, как хотелось бы, потому что постоянно летаю. Но когда нахожусь в Москве, тогда работаем вместе. Он — профессионал своего дела».

И все же не смотря на возраст, а в апреле 2024 года Ковальчуку стукнет 41, и почти двухлетний перерыв в карьере игрока, нападающий по-прежнему вытребован на рынке КХЛ. Причем интересуется Ковальчуком «Спартак», который в этом сезоне играет ярко.

Болельщиков, конечно, тревожит возможный контракт возрастного форварда с красно-белыми, ведь скандалов в карьере Ковальчука было немало, а знаменитая история, где он рассказывал, как восстанавливаться после игр пивом, вообще стала резонансной. Но Ковальчук — звезда такого уровня, что все это нужно понять и простить, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин:

«Илья Ковальчук всегда приезжал в сборную России. Это легенда нашего хоккея. Думаю, что каприз и сложный неоднозначный уход из большого спорта мы можем ему простить, а, может быть, даже и поблагодарить его за то, что он продлевает свою молодость и нашего хоккея. Все-таки здесь нужно искать не минусы, а плюсы».

Разговоры о том, что КХЛ постоянно омолаживается, конечно, идут, но еще недавно на лед в 42 года выходил Данис Зарипов, а в НХЛ возрастные игроки вообще никого не смущают. Яромир Ягр играл за океаном до 46 лет. И, кстати, до сих пор выходит на лед за принадлежащий ему чешский клуб из города Кладно. Опыт в хоккее всегда будет востребован, но только если физическая форма соответствует, рассказал “Ъ FM” хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд:

«Весь вопрос в том, в каком состоянии находится Илья Ковальчук. Но, судя по тому, что он парень спортивный, тренируется, думаю, его физическая форма на хорошем уровне. Он сам бы не стал позориться. Вспоминается Олег Петров, который в 41 год носился, как электровеник, и его не могли догнать даже молодые игроки».

К тому же возвращение Ковальчука в большой хоккей точно привлечет внимание болельщиков. Увидеть звезду такого уровня на льду, не сомневаюсь, захотят многие. Ведь сейчас в КХЛ столь известных игроков очень мало.

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