На зарядку становись

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, что из себя представляет модульная беспроводная зарядка, продажи которой стартовали в магазинах Apple Store по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zens Фото: Zens

Голландский производитель беспроводных зарядных устройств Zens начал продавать новинку в магазинах Apple Store. Речь о модульной беспроводной зарядке четыре в одном с подставкой для iPad. И это можно считать названием модели, потому что иного отдельного наименования для этого решения не предусмотрено.

Новинка представляет собой подставку, на одной части которой можно одновременно разместить iPhone, AirPods и поставить в посадочное место «яблочный» планшет. Это первый — базовый — модуль, который питается от розетки. Дополнительная беспроводная зарядка для Apple Watch расположена на отдельном модуле, который можно присоединить слева или справа к главному.

Таким образом у пользователя есть возможность по обе стороны наращивать нужное количество зарядных мест. И это разумное решение, если представить, что, например, только на семью из двух человек может легко приходиться по два смартфона, паре часов и столько же коробочек с наушниками. Если весь этот парк одновременно подключать проводами рядом с кроватью, то выглядеть это будет как пробник серверной комнаты. К тому же потребует большое количество розеток в одном месте.

Комплекту Zens же требуется всего одна. Адаптер мощностью 65 Вт будет передавать до 15 единиц на MagSafe, максимально допустимую часть — на часы и наушники, и еще 30 Вт заложены производителем для подзарядки iPad. Но тут и кроется небольшое лукавство. Планшет можно заряжать только через провод, для чего на базовой станции предусмотрен разъем USB-C.

Именно эта особенность, как мне кажется, лишает новинку Zens звания беспроводной. Да, три из четырех устройства обойдутся без кабеля. Но тогда справедливой была бы категория «гибридная зарядка». А вот претензий к модульности никаких. Решение практичное, масштабируемое до трех дополнительных модулей. Кроме того, новинка поддерживает режим Apple StandBy и имеет трехлетнюю гарантию.