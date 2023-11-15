Задержали жителя Сибая, угрожавшего ножом таксисту

Сотрудники полиции Сибая задержали 34-летнего неоднократно судимого местного жителя по подозрению в угрозе убийством водителю такси (ч.1 ст.119 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации министерства, в марте подозреваемый напал на таксиста, и, угрожая ему ножом, пытался задушить. Получив сопротивление, нападавший сбежал. Найти его в Сибае не удалось.

Подозреваемого в преступлении задержали в Магнитогорске после того, как его супруга обратилась в местное медучреждение.

Подозреваемый признал вину.

Венера Хисамова

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